Cabaretier Daniël Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken vrijdag op zijn eigen website. Hij keert naar verwachting in februari 2027 terug in het theater.

"Hij maakt het naar omstandigheden goed maar zal zich nog geruime tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin richten", staat op zijn website. "Voorlopig is hij niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour (volgens plan) in februari 2027 te kunnen hervatten."

De 46-jarige Arends speelde het afgelopen seizoen twee voorstellingen in het theater, High Class Bitch en Had ik maar nooit zo aardig gedaan. Deze 'dubbeltournee' vervolgt hij in 2027.