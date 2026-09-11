De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert over de toekomst van de publieke omroepen de erkenning van cultuur als een publieke taak. Dat laat de NTR vrijdagavond weten aan het ANP. In het wetsvoorstel staat dat de NOS en de NTR per 2029 onder de naam NOS samen verdergaan.

"In de taakomschrijving herkennen we onze taken op het gebied van kennis, educatie, achtergrondinformatie en beschouwing", stelt de NTR. "Context en verdieping zijn wat ons betreft essentieel voor een volwaardige ongebonden taakorganisatie. Door de verbreding van de wettelijke taak wordt de NOS een herkenbare en gezaghebbende publieke organisatie voor nieuws, sport en evenementen én voor kennis, educatie en achtergrondinformatie."

Toch stelt de NTR dat "we graag hadden gezien dat cultuur ook erkend zou worden als publieke taak binnen de ongebonden taakorganisatie. Dat neemt niet weg dat we in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament zien."