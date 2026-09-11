Schrijver Steven Knight heeft de eerste versie van zijn script voor de nieuwe James Bond-film afgerond. Dat meldde de scenarist volgens Variety in een Britse podcast. "Ik knik zachtjes", antwoordde Knight op de vraag of hij klaar was met schrijven.

Het nieuws komt daags na de mededeling van acteur Gary Oldman dat de nieuwe hoofdrolspeler voor de iconische filmreeks zou zijn gekozen. Oldman baseerde zich op geluiden in de Britse wandelgangen. Volgens de acteur zou Jack Lowden, een collega uit de hitserie Slow Horses, een serieuze kandidaat zijn.

Producent Amy Pascal zei eerder deze zomer dat er eind dit jaar mogelijk meer nieuws komt over wie Daniel Craig opvolgt als vertolker van James Bond in de films over de Britse geheim agent.

Craig nam in 2021 in de film No Time To Die afscheid van zijn rol als 007. Hij speelde het personage sinds 2006, toen hij zijn debuut in de franchise maakte met de hoofdrol in Casino Royale. Craig speelde 007 vijf keer.