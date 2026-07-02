De Britse koning Charles heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Schotse plaats Jedburgh. Charles deed onder meer mee aan een aantal festiviteiten rondom het Jethart Callant Festival, een Schots feest met paardrijtochten, optochten en festiviteiten rond de geschiedenis van de plaats Jedburgh.

Op beelden die op sociale media zijn gedeeld door het Britse hof is onder meer te zien hoe de koning het startsein geeft van een potje hand ba', een historische straatsport die al sinds 1704 jaarlijks in Jedburgh wordt gespeeld. Ook bekeek Charles een paardenoptocht, kreeg hij een korte demonstratie houtbewerken en sprak hij met buurtbewoners.

Het festival in Jedburgh duurt twee weken en is daarmee het grootste in de regio. De laatste keer dat een lid van het Britse koningshuis Jedburgh bezocht, was in 2006. Toen opende prinses Anne de Jedforest Bandstand.