Manchester City lijdt bij Aston Villa eerste competitienederlaag

BIRMINGHAM (ANP) - Manchester City heeft op bezoek bij Aston Villa de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op Villa Park werd het 2-1. City blijft met 21 punten voorlopig koploper in de Premier League. Nummer 2 Arsenal, dat later op zaterdag Everton ontvangt, kan op gelijke hoogte komen. Aston Villa is door de overwinning voorlopig van de twaalfde naar de zesde plaats geklommen.

Villa kwam vroeg op voorsprong via Nicolas Jackson. Aan het begin van de tweede helft kwamen de bezoekers uit Manchester langszij dankzij Erling Haaland. Het was het negende doelpunt van het seizoen voor de topscorer van de Premier League. In de 60e minuut scoorde Jackson opnieuw, dit keer op aangeven van invaller Ibrahim Mbaye. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis.

Beide Engelse clubs wonnen midweeks hun thuiswedstrijden in de Champions League. Manchester City won met 5-1 van AEK Athene. Aston Villa versloeg het Noorse Viking FK met 3-1.