Californië krijgt eigen Dolly Parton Day op 25 september

In de Amerikaanse staat Californië is 25 september voortaan Dolly Parton Day. Gouverneur Gavin Newsom heeft een wet getekend waarin is vastgelegd dat het leven van de onlangs overleden countryzangeres jaarlijks op die dag gevierd zal worden, melden verschillende media.

De datum van 25 september is gekozen als verwijzing naar Partons hit Nine to Five, wat in cijfers 9-2-5 is, oftewel de Amerikaanse schrijfwijze van de 25e dag van de negende maand. De wet eert Parton als zangeres, songwriter, actrice en filantroop.

"Met deze wet stellen we niet alleen een dag in om Dolly Parton te vieren, we creëren ook een jaarlijkse herinnering voor onszelf om te leven zoals zij deed: vol vreugde, gratie en met heel veel hart", aldus Newsom in de verklaring.

Parton overleed op 25 augustus van dit jaar op 80-jarige leeftijd in de Amerikaanse stad Nashville. Parton was ook bekend van nummers als Jolene en I Will Always Love You, dat later gecoverd werd door Whitney Houston. Parton verkocht gedurende haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen.