Frederik bespreekt kunst bij rondje langs portretten oude vorsten

Koning Frederik heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Ridderzaal van kasteel Frederiksborg, waar vanaf vrijdag zijn eerste officiële portret komt te hangen dat gemaakt is sinds zijn troonsbestijging in 2024. Het Deense hof heeft maandag online een video gedeeld waarin de koning met de samensteller van de portretten in de zaal, Tore Leifer, een rondje loopt en stilstaat bij diverse schilderijen van zijn voorgangers.

In de video spreekt Frederik onder meer over kunst, geschiedenis en een aantal van zijn voorgangers op de Deense troon. Hij staat onder meer stil bij het portret van zijn moeder, gemaakt door kunstenaar Preben Hornung. "Wat hij van mijn moeder heeft gemaakt, is in mijn ogen absoluut fantastisch", zegt Frederik. "Ik weet dat ze hem als mens zeer waardeerde en door hem geïnspireerd werd."

Op het portret staat Margrethe afgebeeld in een lange, blauwe jurk met een sjerp om. Ze heeft een kroon op en oorbellen in, en houdt haar hoofd iets gekanteld. "Een blik, de mond en het gezicht... Ik wil het niet onzeker noemen, er is iets koninklijks aan", meent Frederik bij het aanschouwen van het portret. "Maar er is zeker ook een vorm van nederigheid. Je twijfelt er niet aan dat hier een bijzonder mens staat."

Het portret van Frederik is geschilderd door Cathrine Raben Davidsen en komt ook in de Ridderzaal van het kasteel te hangen. De koning noemt het "heel mooi" dat hij ook een plekje in de zaal krijgt en zegt zich er "heel nederig" bij te voelen. In het filmpje wordt het nieuwe portret nog even geheimgehouden door een groot doek dat ervoor hangt. "Portretschilderijen hoeven niet iedereen die ernaar kijkt te behagen", besluit Frederik. "Mensen moeten natuurlijk zelf hun mening vormen over het nieuwe schilderij en denken en zeggen wat ze ervan vinden."