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Koningin Mathilde spreekt met Holocaust-overlevende op paleis

20 okt , 17:03Koningshuis
anp201026168 1
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Koningin Mathilde heeft een ontmoeting gehad met Holocaust-overlevende Tatiana Bucci. Het Belgische hof heeft een foto op Instagram gedeeld waarop de vrouwen poseren in het Koninklijk Paleis in Brussel.
De van oorsprong Kroatische Bucci werd op 6-jarige leeftijd naar concentratiekamp Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Sinds 1964 woont de inmiddels 89-jarige vrouw in België.
Bucci vertelt haar verhaal over de Tweede Wereldoorlog al jarenlang aan jongeren op scholen. Ook begeleidt ze groepen studenten tijdens bezoeken aan Auschwitz-Birkenau in Polen.
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