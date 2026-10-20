Koningin Mathilde spreekt met Holocaust-overlevende op paleis

Koningin Mathilde heeft een ontmoeting gehad met Holocaust-overlevende Tatiana Bucci. Het Belgische hof heeft een foto op Instagram gedeeld waarop de vrouwen poseren in het Koninklijk Paleis in Brussel.

De van oorsprong Kroatische Bucci werd op 6-jarige leeftijd naar concentratiekamp Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Sinds 1964 woont de inmiddels 89-jarige vrouw in België.

Bucci vertelt haar verhaal over de Tweede Wereldoorlog al jarenlang aan jongeren op scholen. Ook begeleidt ze groepen studenten tijdens bezoeken aan Auschwitz-Birkenau in Polen.