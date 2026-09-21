Calvin Harris breekt record voor grootste dj-set

Calvin Harris heeft een wereldrecord gevestigd. De bekende Schotse dj kreeg de erkenning van Guinness World Records nadat hij eerder dit jaar voor een menigte van naar schatting 1,6 miljoen mensen optrad in de Braziliaanse stad São Paulo.

De dj deelde op sociale media een foto waarop hij het certificaat vasthoudt voor zijn record voor "grootste publiek bij een dj-set van één artiest". In zijn bericht keek Harris terug op een "echt waanzinnige dag", waarvan hij stelde dat dit alleen in Brazilië had gekund.

De 42-jarige artiest gaf zijn recordoptreden op 8 februari. De hitmaker was in het verleden wereldwijd succesvol met nummers als We Found Love en This Is What You Came For met Rihanna, Summer en Feel So Close.