Lage scores NET5-talkshows nog geen reden voor ingrijpen Talpa

De uitzonderlijk lage kijkcijfers voor de nieuwe NET5-talkshows Buzz en True Crime Today zijn voor Talpa nog geen reden om in te grijpen. Dat laat een woordvoerder maandag desgevraagd weten.

"We monitoren de resultaten van Buzz en True Crime Today dagelijks, zoals we dat voor al onze programma's doen, en blijven die de komende periode nauwgezet volgen", aldus Talpa.

Beide programma's zijn twee weken geleden begonnen en trekken tot dusver enkele tienduizenden kijkers. Buzz kwam in voorlopige cijfers van NMO donderdag niet boven de 8000 belangstellenden uit.

In Buzz worden onder leiding van Iris Enthoven en Wiesje Hillen onderwerpen uit de entertainmentwereld besproken en in True Crime Today bespreken Kirsten Westrik en Nochtli Peralta misdaadzaken.