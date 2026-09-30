Cameraploeg PowNed aangevallen in Amsterdamse Oosterpark

Een cameraploeg van PowNed is woensdag aangevallen tijdens het draaien van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. Op beelden is te zien dat een man komt aanlopen en zonder waarschuwing uithaalt naar de journalisten.

PowNed maakte in het park een item over de overlast van daklozen en drugsgebruikers. Verslaggever Roos Heeringa noemt de aanval in de reportage "best wel heftig". "Onze beveiliger stapte ertussen en werd bedreigd met een mes. En we horen van mensen die hier vaker komen dat dit best wel normaal is hier."

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema spreekt via haar woordvoerder haar afschuw uit over het incident. "Afschuwelijk wat een cameraploeg van PowNews vandaag is overkomen in het Oosterpark. Ik wens ze veel sterkte toe."