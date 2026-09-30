Summerville over transfer naar Al-Hilal: alles klopte daar

THESSALONIKI (ANP) - Crysencio Summerville kreeg na het voorbije wereldkampioenschap voetbal met het Nederlands elftal aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. Dat zei de rechtsbuiten woensdag in Thessaloniki, waar hij zich met Oranje voorbereidt op de Nations League-ontmoeting met Griekenland van donderdag.

Summerville verruilde West Ham United uiteindelijk voor de Saudische club Al-Hilal. "Het gesprek met de trainer en technisch directeur trokken me aan. Daardoor heb ik de keuze gemaakt", aldus Summerville. "Natuurlijk ga je ook over het contract praten, het is het complete plaatje voor mij. Ik noem het Gods plan. Het financiële plaatje is onderdeel van mijn contract. Alles klopte daar."

Bondscoach Ronald Koeman haalde Summerville voor het eerst bij Oranje. Op het WK maakte hij twee doelpunten. Onder Xavi Hernández heeft Summerville zijn basisplaats behouden. "Er is verschil tussen Koeman en Xavi. Maar ik denk dat ze dezelfde filosofie hebben. Xavi is heel open en eerlijk met iedereen. Je weet wat er van je verwacht wordt, daar houd ik van. Dat zie je op het veld."