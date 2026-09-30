Ronaldo verlaat selectie Portugal dag voor duel met Denemarken

KOPENHAGEN (ANP) - Vedette Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige voetballer heeft dat gedaan na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie, die eerder zei dat er niets aan de hand was.

"Na de persconferentie van de coach van het nationaal team en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond heb ik besloten het trainingskamp te verlaten", meldde Ronaldo op Instagram. "Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die mij motiveerden om het elftal te verlaten. Nu is het tijd om Portugal en mijn teamgenoten veel succes te wensen, zonder uitzondering."

Jesus had Ronaldo in de uitwedstrijd van afgelopen zondag tegen Noorwegen (2-1-zege) op de bank gelaten. Hij liet de Portugese topscorer wel warmlopen. Portugal speelt donderdag in Kopenhagen tegen Denemarken.