THESSALONIKI (ANP) - Gjivai Zechiël heeft donderdagavond zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord kwam in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League in de 78e minuut in het veld als vervanger van Jurriën Timber.

Zechiël is de derde speler die debuteert onder leiding van de in augustus aangestelde bondscoach Xavi Hernández. AZ-spits Mexx Meerdink en PSV-buitenspeler Ruben van Bommel gingen de Rotterdammer vorige week donderdag in de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League (1-1) voor.

Zechiël werd vorige week tijdelijk uitgeleend aan Jong Oranje, voor de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noorwegen (0-0). Dinsdag sloot hij weer aan bij de selectie van het Nederlands elftal.