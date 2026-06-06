Verschillende acteurs uit hitserie Ted Lasso hebben gereageerd op de dood van collega Anthony Head, die een vaste rol in de serie had. Head overleed plotseling op 72-jarige leeftijd. Hij speelde de keiharde zakenman Rupert, die zijn ex-vrouw als onderdeel van de scheiding de voetbalclub geeft waar het titelpersonage trainer van is.

Acteur Brett Goldstein, die in de serie voetballer Roy Kent speelt, noemt hem op Instagram "een briljante acteur die de slechtste man in de wereld speelde. Dat was een knappe prestatie, want hij was de beste man in de wereld. Hij was charmant, grappig en aardig."

Keeley Hazell, die de nieuwe vriendin van Rupert speelde, memoreert haar collega ook op Instagram. "Het was een eer om je vrouw te spelen", schrijft ze bij een aantal foto's met Head. "Ik denk aan je familie en vooral aan je dochters, die zoveel van je hielden."

Jeremy Swift, die in de serie hoofd dagelijkse logistiek van de club speelt, schrijft op sociale media: "Tony, we vonden je geweldig. Rust in vrede, vriend." De overleden acteur was ook bekend van zijn rol als Giles, de mentor van het titelpersonage in hitserie Buffy The Vampire Slayer.