CHICAGO (ANP/DPA) - Duitsland kan op het wereldkampioenschap voetbal niet beschikken over Lennart Karl. De 18-jarige aanvallende middenvelder van Bayern München heeft op de training in Chicago, ter voorbereiding op de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten, een spierscheuring opgelopen. Bondscoach Julian Nagelsmann heeft Assan Ouédraogo van RB Leipzig als vervanger van Karl opgeroepen.

"Het is een enorme schok voor hem en voor ons allemaal dat hij het WK moet missen. Het is slechts een kleine troost dat hij nog jong is en nog vele toernooien voor de boeg heeft", aldus Nagelsmann. "Met zijn creativiteit, snelheid en persoonlijkheid paste hij perfect in het team."

Karl brak afgelopen seizoen door bij Bayern München, dat zowel de landstitel als de Duitse beker won.

Duitsland wil zich op het WK revancheren voor de vroegtijdige uitschakeling op de vorige twee mondiale eindtoernooien, in 2018 en 2022. In de groepsfase zijn Curaçao, Ivoorkust en Ecuador de tegenstanders.