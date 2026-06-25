Cast van The Bear voelde voor Lionel Boyce als familie

De cast van The Bear werd na vijf seizoenen een echte familie voor Lionel Boyce. De Amerikaanse acteur vertelt in gesprek met het ANP dat de cast "op elkaar kon leunen en vertrouwen". Het laatste seizoen van de serie over een chaotische keuken van een restaurant is vanaf vrijdag te zien bij Disney+.

De acteur, die van oorsprong muzikant is, heeft veel opgestoken op de set van The Bear. "Vanaf dag één heb ik ontzettend veel geleerd van ieder mens, echt iedereen die de revue passeerde." Ook vindt hij het bijzonder dat mensen op de set zich konden opstellen en hun hart konden luchten, "want iedereen heeft veel aan zijn hoofd".

Volgens de 35-jarige Boyce kan het werk op de set vergeleken worden met het werk in de keuken, zoals weergegeven in de serie. "Op beide plekken werk je als een kip zonder kop", zegt de acteur die de rol vertolkt van broodbakker Marcus Brooks in de keuken van The Bear. "Het principe blijft gelijk: we komen allemaal samen en doen ons eigen deel om tot het eindresultaat te komen, of dat nu in een film of in een restaurant is."

Dat is ook wat de cast zo hecht maakte. "Er ontstaat een soort kampgevoel: we zien alleen elkaar, we maken ontzettend lange dagen en de rest van de wereld is voor die tijd even buitengesloten." Dat gevoel op de set sijpelde door in het privéleven van de acteur: "Je denkt: ik kan op je bouwen tijdens het werk, dus ik kan niet anders dan je ook in het echte leven vertrouwen. We kunnen het goed met elkaar vinden, en zo worden we eigenlijk gewoon familie."