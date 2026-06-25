Máxima vindt beelden van dansende Willem-Alexander 'fantastisch'

Koningin Máxima vindt het "fantastisch" dat de beelden van een dansende koning Willem-Alexander op het WK voetbal veel aandacht hebben gekregen. "Ik vind het fantastisch. Eindelijk een beetje invloed van mijn kant", vertelde de koningin voor de camera van RTL Boulevard.

Het koningspaar danste onder meer op de tribune tijdens de wedstrijd Nederland-Zweden en met de selectie van het Curaçaose elftal, nadat de ploeg met 0-0 had gelijkgespeeld tegen Ecuador. "We waren zo blij. Oranje heeft het fantastisch gedaan tegen Zweden en iedereen was zo positief. En Curaçao dat zoveel minder groot is dan Ecuador en het toch zo fantastisch heeft weten te doen", aldus Máxima.

De koningin vertelde ook dat de verjaardag van prinses Alexia dit weekend "samen" wordt gevierd. De middelste dochter van Willem-Alexander en Máxima wordt vrijdag 21 jaar.