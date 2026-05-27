Doelman Schmeichel (39) beëindigt carrière door blessureleed

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Deense doelman Kasper Schmeichel beëindigt noodgedwongen zijn carrière. De 39-jarige voormalig keeper van Leicester City liep in februari bij zijn club Celtic een schouderblessure op en kan daar volgens medische experts niet meer voldoende van herstellen.

"Wanneer mijn contract bij Celtic in juni afloopt, beëindig ik mijn carrière als profvoetballer. Het is niet leuk, het is absoluut niet de manier waarop ik mijn carrière had willen beëindigen, maar aan de andere kant komt aan alles een einde", zei Schmeichel tegen de Deense tv-zender TV2.

Schmeichel keepte het grootste deel van zijn carrière voor Leicester City, waarmee hij in 2016 verrassend de Premier League won. Verder speelde hij voor onder meer OGC Nice en Anderlecht en kwam hij 120 keer uit voor het Deense nationale elftal. Schmeichel is de zoon van oud-doelman Peter Schmeichel, die in 1992 met Denemarken Europees kampioen werd en wordt beschouwd als een van de beste keepers van zijn tijd.