Céline Dion had 17 jaar voor diagnose al symptomen van ziekte

Céline Dion had zeventien jaar voordat ze ziek werd al symptomen van de diagnose stiff-person-syndroom (SPS), een zeldzame auto-immuunziekte die gepaard gaat met onder meer stijfheid in het lichaam en pijnlijke spierspasmen. In een uitgebreid interview met Harper's Bazaar deelt de 58-jarige zangeres een gezondheidsupdate.

Zo heeft ze het naar eigen zeggen liever niet over een ziekte. "Het is een progressieve aandoening. Ik zeg niet graag 'ziekte'. Van het woord ziekte krimp je zo ineen", vertelde ze het blad. Ook ervoer ze in die periode zoveel pijn dat ze nauwelijks kon lopen en moest ze op sommige momenten "een hoge dosis valium innemen om te kunnen functioneren". Dit medicijn wordt voorgeschreven tegen angst, epileptische aanvallen en spierpijn.

In augustus 2022 werd bij Dion de diagnose van het stiff-person-syndroom vastgesteld. Door de diagnose moest ze in mei 2023 haar volledige Courage World Tour annuleren. In het najaar heeft de Canadese zangeres een aantal concerten op de planning staan in Parijs. Tegen Harper's Bazaar vertelt ze dat ze met de concertreeks haar fans graag iets wil teruggeven "om te laten zien hoeveel ik ze heb gemist". De shows in de Parijse La Défense Arena gaan op 12 september van start.