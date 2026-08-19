Camilla vond het moeilijk kankerdiagnose Charles stil te houden

De Britse koningin Camilla vond het moeilijk om de kankerdiagnose van haar man koning Charles in het begin geheim te houden. Dat gaf Camilla toe in een gesprek ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het goede doel Maggie's, dat zich inzet voor kankerpatiënten.

In februari 2024 werd bekendgemaakt dat er kanker was vastgesteld bij de koning. Niet lang daarvoor bezocht Camilla een nieuw centrum van Maggie's in het Royal Free Hospital waar patiënten en hun families worden ondersteund. De koningin was toen al op de hoogte van de ziekte van haar man, maar kon nog niets zeggen. "Dat was heel moeilijk. Ik zei er bijna iets over, maar ik voelde dat het niet de tijd ervoor was", zei Camilla in gesprek met directeur Laura Lee van Maggie's. "Ik wilde het er zo graag uitgooien, maar dat kon natuurlijk niet", aldus Camilla. Het bezoek deed haar ook beseffen hoe belangrijk dergelijke steuncentra zijn.

De 77-jarige Charles ondergaat meer dan twee jaar na zijn diagnose nog altijd een behandeling. In december zei hij wel in een videoboodschap dat zijn behandeling afgebouwd kon worden.