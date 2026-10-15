NPO Radio 2 gooit vanaf volgend jaar de weekendprogrammering om. De veranderingen betekenen dat er onder meer afscheid wordt genomen van Evelien de Bruijn. Eddy Keur maakte eerder al bekend dat hij zou vertrekken.

"We willen samen met de omroepen onze luisteraars in het weekeinde een vertrouwd én verrassend geluid blijven bieden", zegt NPO Radio 2-manager Suzanne Straatsburg. "We nemen helaas afscheid van Evelien de Bruijn en Eddy Keur. We wensen hen alle goeds voor de toekomst en danken Evelien en Eddy voor hun inzet de afgelopen jaren."

In het huidige schema verzorgt Eddy Keur op vrijdagmiddag nog het programma Keur In De Middag. Evelien de Bruijn staat op zondagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur in de programmering met Evelien!.

In het nieuwe jaar is Jeroen van Inkel de opvolger van Keur. Hij is van 16.00 tot 18.00 uur te horen met Rinkeldekinkel, gevolgd door Alles kan op vrijdag gepresenteerd door Klaas van Kruistum. Om 20.00 uur is het nieuwe vrijdagavondduo Tim Op het Broek en Anneli Verhees te horen met Vrijdagcafé, Gijs Hakkert sluit de avond af met Gewoon Gijs!.

Een andere wijziging is dat Tannaz Hajeby haar show op de zaterdag- en zondagochtend maakt voor KRO-NCRV in plaats van voor Omroep MAX. Jorien Renkema presenteert volgend jaar op zondag van 12.00 tot 15.00 uur Dit is Jorien!, gevolgd door Tijd voor Klaas! met Klaas van Kruistum tot 18.00 uur. Op andere momenten is de weekendprogrammering van NPO Radio 2 ongewijzigd.