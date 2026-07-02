Chantal Janzen heeft de docenten van haar zoon James Geeratz bedankt na de diploma-uitreiking op zijn middelbare school. De presentatrice schrijft donderdag op Instagram dat ze ontroerd was door de persoonlijke toespraken die de leraren voor hun leerlingen hielden.

Volgens Janzen hoor je als ouder tijdens zo'n diploma-uitreiking "pas voor het eerst echt" hoe je kind de afgelopen jaren op de middelbare school is geweest. "Je bent als ouder dan echt dankbaar dat ze je kind echt 'zien' en met hun kunde, maar toch ook hun hart hebben begeleid", schrijft ze.

Janzen noemt het leraarschap "zonder twijfel vaak een zeeeerrrr pittig beroep". "Jullie hebben soms geen idee hoe belangrijk jullie kunnen zijn in deze levensfase voor kinderen, voor jongeren. Een fase waarin je als ouder je kind los moet leren laten, en enkel maar kan hopen dat het gelukkig is. Dussehm naast het feit dat ik supertrots ben op onze zoon, even een zeer grote dank voor alle docenten die het verschil maken", sluit ze af.