Het gemeentebestuur van Oslo vraagt scholen in de stad om op de dag van de begrafenis van koning Harald de deuren te sluiten, meldt het Noorse persbureau NTB. Op die manier kunnen de leerlingen de begrafenis bijwonen of volgen.

Het verzoek is gedaan aan de basisscholen, de middelbare scholen en scholen die lesgeven aan volwassenen. Het ministerie van Onderwijs heeft scholen in het hele land opgeroepen leerlingen de kans te geven de uitvaart op school te volgen.

Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. De uitvaart is op 9 september. De ceremonie gaat om 13.00 uur van start in de kathedraal in Oslo. Op dat tijdstip wordt in het hele land een minuut stilte gehouden.

Volgens Noorse media wordt de uitvaart de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Een deel van het centrum van de stad wordt afgesloten.