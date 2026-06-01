Chappell Roan verwijdert sociale media van telefoon

Chappell Roan (28) heeft geen sociale media meer op haar telefoon staan. De Amerikaanse zangeres zegt dat de negativiteit op internet haar soms te veel wordt. Dat vertelde zij tijdens een gesprek met Elton John in het kader van de Elton John Impact Awards.

De artiest erkent dat sociale media belangrijk zijn geworden voor muzikanten, maar noemt het lastig om een carrière op te bouwen terwijl succes steeds vaker wordt afgemeten aan cijfers en reacties online.

Tijdens het gesprek sprak Roan ook over haar steun aan de lhbtiq+-gemeenschap. Volgens de zangeres is het belangrijk om niet te veel waarde te hechten aan discussies op sociale media en juist verbinding te zoeken in het echte leven.

Roan behoort dit jaar tot de eerste groep ontvangers van de Elton John Impact Awards, waarmee mensen worden geëerd die zich inzetten voor de lhbtiq+-gemeenschap.