Wouter van der Goes en Frank van 't Hof maken tijdens het wereldkampioenschap voetbal enkele uitzendingen van hun middagprogramma vanuit een speciaal Radio Veronica Café in Breda. Dat heeft de radiozender maandag bekendgemaakt.

Op de dagen dat Nederland en Curaçao in actie komen op het WK zenden de dj's hun programma live uit vanuit Café Bruxelles. Daarbij zijn ook optredens gepland van onder anderen Frans Duijts, Samuel Welten, Django Wagner, Chris Bauer en de groep Effe Serieus.

De uitzendingen vinden plaats op 14, 20 en 25 juni. Na afloop kunnen bezoekers in het café gezamenlijk naar de WK-wedstrijden kijken.