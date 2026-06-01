ZEIST (ANP) - Crysencio Summerville zette ook aan het begin van dit seizoen zijn voornaamste doelstelling op het notitieblok van zijn mobiele telefoon. "Ik wilde met het Nederlands elftal naar het WK en heb daar alles aan gedaan. Nu is het zover", beseft hij. "Ik ben er klaar voor, laat dat eerste fluitsignaal maar klinken. Ik ga alles geven."

De 24-jarige vleugelaanvaller zou eigenlijk al in maart voor de oefenduels met Noorwegen en Ecuador in de selectie van Oranje debuteren. "Maar ik raakte geblesseerd. Daarom had ik nu mijn twijfels of ik erbij zou zijn. De bondscoach kon nu misschien niet helemaal inschatten of ik goed in de groep zou liggen. Ik ben hem heel dankbaar voor deze kans."

Summerville verliet Feyenoord op 18-jarige leeftijd voor Leeds United, dat hem twee jaar geleden voor bijna 30 miljoen euro aan West Ham United verkocht. Vijf doelpunten en vier assists van de Nederlander waren afgelopen seizoen niet voldoende om de club uit Londen in de Premier League te houden.

Leeuwentatoeages

Ronald Koeman verkoos Summerville in zijn WK-selectie boven Jeremie Frimpong. Voor de bondscoach is de debutant een optie voor de rechterflank, waar Donyell Malen en Teun Koopmeiners recent ook speelden. Bij West Ham United voetbalde Summerville vooral als linksbuiten. "Maar bij Leeds speelde ik als rechtsbuiten. Mij maakt het echt niet uit", vertelt hij op de campus van de KNVB in Zeist.

Summerville heeft op zijn linkerarm twee leeuwen laten tatoeëren. Een kleine en een grote. "Ik ben begonnen als een kleine jongen. Nu ben ik een leeuw die niet te breken en te temmen is en die altijd blijft doorgaan, mentaal en fysiek. Dus nu ben ik wel die grote leeuw", zegt de aanvaller, die naar eigen zeggen hongerig blijft en steeds beter wil. "Dat heb ik geleerd van Raphinha bij Leeds United", zegt hij over een van de sterspelers van FC Barcelona. "Hij motiveerde me hard te werken en dat ik buiten het veld bewust moet zijn van wat ik doe. Hij stond laatst in de top 10 van de verkiezing van beste voetballer van de wereld. Jij kan dat ook halen, zeg ik dan tegen mezelf."

Raphinha heeft Summerville geholpen. Maar de voetballer met zeven broers en zussen, geboren in Rotterdam-Zuid, krijgt naar eigen zeggen de meeste steun van God. "Ik ben christelijk en heel gelovig", vertelt hij. "Alles wat ik nu heb bereikt, komt door God. Ook de oproep van de bondscoach is een geschenk van Hem. Ik moet even uitvinden wie er bij het Nederlands elftal allemaal gelovig zijn. Dan kunnen we in een kleine groep bidden."