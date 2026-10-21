Unieke foto van Baantjer in functie gevonden in Nationaal Archief

De organisatoren van de Baantjer-wandeltours in Amsterdam hebben in het Nationaal Archief een unieke foto van rechercheur en schrijver Appie Baantjer gevonden. Het gaat om een foto van Baantjer die in 1958 onderzoek doet naar de moord op de sekswerker Finse Hennie. Voor zover bekend is het de enige foto waarop Baantjer staat afgebeeld terwijl hij aan een zaak werkt. De rechercheur werd in de jaren zestig bekend als schrijver van de boeken over De Cock.

"Baantjer was toen deze foto werd gemaakt nog helemaal niet beroemd", stelt auteur en gids Raoel Serrée. Hij verzorgt sinds 1998 de wandelingen door de stad. "Vanwege de nieuwe De Cock-serie die binnenkort van start gaat, vroegen we ons af of er nog oud fotomateriaal van Baantjer was. We vonden deze afbeelding, die toentertijd ook in de krant heeft gestaan bij een artikel over de zaak." Volgens Serrée is het "de enige actiefoto van Baantjer als rechercheur".

De plaats delict wordt vanaf komend weekend opgenomen in de wandeltour. "Deelnemers kunnen dan letterlijk in de voetsporen staan van Baantjer of liggen op dezelfde plek als het lijk", aldus de gids. De 27-jarige Henny Hijarvinen, die beter bekendstond als Finse Henny, werd uit het raam van haar peeskamer gegooid. De dader dacht dat zij in het water terecht zou komen, maar in plaats daarvan belandde zij op een steiger aan de Oudezijds Kolk.

Baantjer (1923-2010) schreef tientallen boeken over rechercheur De Cock, die hij op zichzelf inspireerde. De boekenserie leidde in de jaren negentig tot een zeer populaire tv-serie, waarin Piet Römer de titelrol speelde. Binnenkort komt er een reboot van de reeks, met Thomas Acda in de rol van rechercheur De Cock.