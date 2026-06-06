Charlie Puth heeft zijn optreden van zaterdagavond in Orlando in de Amerikaanse staat Florida moeten annuleren. Op Instagram schrijft de 34-jarige zanger dat hij ziek is en rust moet nemen.

"Ik ben er zo kapot van dat ik dit moet doen, maar ik moet het optreden vanavond afzeggen", schrijft Puth in zijn Stories. "Ik ben al een paar dagen ziek en ik krijg nu te horen dat ik moet rusten, anders moet ik deze tournee nog meer data annuleren." De Amerikaan is momenteel bezig aan zijn Whatever's Clever!-wereldtournee. Op 11 juli treedt hij tijdens North Sea Jazz op in Rotterdam Ahoy.

Puth, die dit jaar voorafgaand aan de Super Bowl het Amerikaanse volkslied zong, zegt dat optreden voor zijn fans "alles" voor hem betekent. "Ik ben er kapot van, maar ik kan fysiek niet optreden. Zonder stem kan ik jullie niet de show geven die jullie verdienen. Het spijt me, dit was geen makkelijke beslissing, maar ik hoop jullie allemaal snel weer te zien als ik beter ben."