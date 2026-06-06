De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdag gezamenlijk afgesloten. Dat gebeurde in het Stockholmse stadspark Skansen met onder meer muziek en dans. Ook gaf koning Carl Gustaf een toespraak. Daarin sprak hij zijn liefde uit voor zijn land.

De koning sprak onder meer over "diepe meren, uitgestrekte bergen, groene weiden, gele koolzaadvelden en bossen die geuren naar naaldhout en mos". "Dat land is geen sprookje. Het is Zweden", zei Carl Gustaf, die vervolgens naar de wapperende Zweedse vlag wees. "Onze Zweedse vlag brengt ons samen, omdat we bij elkaar horen en een geloof delen in vrede, vrijheid en de toekomst. Hij symboliseert een land dat durft te vernieuwen en tegelijkertijd het oude koestert. Misschien is het daarom zo vanzelfsprekend om te zeggen: wat een geluk dat we in Zweden wonen!"

Carl Gustaf stipte daarna aan dat er ondanks het geluk ook veel zorgen zijn "in een onvoorspelbare tijd met oorlog en conflicten". Hij gaf de aanwezigen deze zomer het advies mee om "al je energie te steken in het proberen zoveel mogelijk te beleven en mee te maken". Ook kan het volgens hem helpen om de mobiele telefoon weg te leggen.

Bij het eindfeest was de familie bijna compleet. Naast het koningspaar waren kroonprinses Victoria, haar man Daniel en zoon prins Oscar aanwezig. Ook prins Carl Philip, zijn vrouw prinses Sofia en prinses Madeleine en haar man Chris O'Neill zaten op de eerste rij. Alleen prinses Estelle, het oudste kind van Victoria en Daniel, moest verstek laten gaan.