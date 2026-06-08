PARIJS (ANP/RTR) - Wereldvoetbalbond FIFA heeft een schikking getroffen met oud-speler Lassana Diarra in een zaak over transferrechten van spelers. De voormalige Franse international had een schadevergoeding van 65 miljoen euro geëist van de FIFA en de Belgische voetbalbond KBVB. Diarra kreeg in 2024 gelijk van het Europese Hof van Justitie, dat vond dat de transferregels van de FIFA in strijd zijn met Europese wetgeving.

"Naar aanleiding van de overeenkomst die zij hebben bereikt, hebben de heer Lassana Diarra en de FIFA alle juridische procedures tussen hen geschikt", meldde de FIFA maandag in een verklaring. "FIFA heeft geen aansprakelijkheid erkend en geen schadevergoeding betaald. FIFA zal op dit moment geen verder commentaar geven."

Diarra vertrok in 2014 bij het Russische Lokomotiv Moskou na onenigheid met de trainer. De middenvelder wilde naar het Belgische Charleroi, maar die club zag af van een transfer, nadat Lokomotiv een klacht had ingediend bij de FIFA en de speler een schadevergoeding van 10 miljoen euro moest betalen.