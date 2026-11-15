Chris Pratt zou een vierde Guardians of the Galaxy-film met James Gunn als regisseur verwelkomen. Dat zei de acteur onlangs in een interview met Moviezine. De uitspraken van Pratt komen niet lang na het vertrek van Gunn bij filmproducent DC Studios.

"Dat zou geweldig zijn", zei Pratt op de vraag over de mogelijkheid voor een Guardians of the Galaxy 4. "Ik hou ervan om met James te werken. Hij is de man. Ik heb nog niet met hem kunnen spreken sinds dat nieuws uitkwam", stelde Pratt. "Ik hou van James. Hij regisseerde alle drie de films, en dat is zeldzaam. Als hij wil terugkomen, zou ik dat geweldig vinden."

De 47-jarige Pratt speelt al sinds Guardians of the Galaxy uit 2014 de rol van Star-Lord. Het vervolg verscheen in 2017, de derde film kwam uit in 2023.