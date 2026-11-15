Ruim 2,1 miljoen mensen hebben zaterdag op NPO 3 gekeken naar de landelijke sinterklaasintocht in Grave, blijkt zondag uit de voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Daarmee was de intocht het best bekeken programma van de dag.

Volgens kijkcijferanalist Tina Nijkamp keken minder mensen naar de intocht dan vorig jaar, toen ruim 2,4 miljoen kijkers afstemden. Op Instagram schrijft zij dat ze eigenlijk op een kijkcijferrecord had gerekend, maar dat gebeurde niet. Volgens Nijkamp blijft het record staan op 2014, toen 2,4 miljoen mensen lineair keken.

Even Tot Hier op NPO 1 was met 1,8 miljoen kijkers het op een na best bekeken programma van de dag, gevolgd door het Sinterklaasjournaal op NPO 3 met 1,3 miljoen kijkers. De extra uitzending van Pauw & De Wit over de politieke crisis werd op de late avond door 652.000 mensen gezien.