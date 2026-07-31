Edsilia Rombley te zien in derde seizoen Summer Break

Zangeres en presentatrice Edsilia Rombley heeft een rol in het derde seizoen van de jeugdserie Summer Break van de AVROTROS. In het nieuwe seizoen, dat vanaf 12 augustus te zien is op YouTube en NPO Start en vanaf 15 augustus op NPO Zapp, speelt Rombley een popster die samen met haar dochter verblijft op een resort in Turkije.

"Het was één groot feest om mee te spelen in Summer Break", laat Rombley weten. "De band tussen Kayleigh en haar dochter Shivani voelde voor mij heel herkenbaar, omdat ik zelf ook moeder ben van twee dochters met een grote passie voor muziek. De emotionele scènes met Meadow, die Shivani speelt, waren soms best pittig om te spelen, maar gelukkig hadden we ook heel veel plezier op de set." Volgens de zangeres smaakt de rol in de serie "zeker naar meer".

Summer Break gaat over de avonturen van de tieners Yasmin, Tess, Sem en Bowie die zij beleven tijdens hun zomerbaan in een resort in Turkije. De serie won vorig jaar de Televizier-Ring Jeugd.