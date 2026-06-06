Christiaan Bauer wil gaan samenwonen met zijn jeugdliefde Rosalie van der Horst. Dat vertelt de 24-jarige zoon van Frans en Mariska Bauer zaterdag aan De Telegraaf. Zij kennen elkaar al sinds de kleuterschool, maar hebben inmiddels zes maanden een relatie.

"We zijn nu bijna een halfjaar samen en het voelt ontzettend vertrouwd", zegt Christiaan in de krant. "Dat komt natuurlijk ook doordat we elkaar al zo lang kennen. We zaten samen op de kleuterschool. Stiekem was ik vroeger al verliefd op haar. Dat klinkt misschien gek, maar het was echt zo. We hadden altijd al een klik. Oude liefde roest niet, zeggen ze weleens. Nou, in ons geval klopt dat helemaal."

De twee tortelduifjes kwamen elkaar zes maanden geleden tegen in de supermarkt. "We raakten aan de praat en besloten een keer af te spreken", zegt Christiaan. "Daarna ging het eigenlijk vanzelf. Soms lopen dingen zoals ze moeten lopen. We zijn samen opgegroeid in hetzelfde dorp en kennen elkaar door en door." Eerder had Christiaan vier jaar een relatie met Kim Wijers, maar deze strandde eind vorig jaar.