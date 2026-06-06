De Britse koning Charles is "diep bedroefd" over het overlijden van Lady Pamela Hicks, een goede vriendin van zijn moeder Elizabeth. Het paleis heeft volgens Britse media in een verklaring gemeld dat Charles "zeer dierbare herinneringen aan haar koestert en haar intens dankbaar is" voor alles wat zij voor zijn moeder heeft betekend: "Zij zal zeer worden gemist om haar warmte, haar humor en haar scherpzinnigheid."

India, de dochter van Pamela, meldde vrijdag op sociale media het overlijden van haar moeder op 97-jarige leeftijd. Hicks diende een aantal jaar als hofdame van koningin Elizabeth II. Zij was via haar vader een achterachterkleindochter van koningin Victoria.

Hicks en Elizabeth leerden elkaar al op jonge leeftijd kennen. Hicks begeleidde de jonge koningin en prins Philip ook op hun reis naar Kenia in 1952. Na haar huwelijk met interieurontwerper David Hicks in 1960 trok de hofdame zich grotendeels terug uit het openbare leven. De overleden aristocrate kwam als bijpersonage ook voor in de Netflix-serie The Crown.

De voormalige hofdame was aanwezig bij zowel het platina jubileum van Elizabeth als bij haar begrafenis in 2022. Zij werd niet uitgenodigd voor de kroning van Charles het jaar daarna, maar volgens haar dochter begreep zij deze keuze goed omdat er minder mensen aanwezig konden zijn dan bij de kroning van Elizabeth zeven decennia eerder.