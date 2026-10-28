Christina Applegate blijft zich na misdiagnose inzetten voor MS

Christina Applegate blijft zich inzetten voor mensen met multiple sclerose (MS), ondanks dat de ziekte ten onrechte bij haar was vastgesteld. Dat vertelt de actrice dinsdag in haar podcast MeSsy. Onlangs onthulde de 54-jarige Amerikaanse, die zegt "alle symptomen van iemand met MS" te hebben, een misdiagnose te hebben gehad.

"Ook al heb ik deze ziekte niet, ik ben verliefd geworden op iedereen die we kennen, onze luisteraars en onze vrienden die MS hebben", zei Applegate tegen haar co-host Jamie-Lynn Sigler, die ook aan MS lijdt. "Ik ben nog steeds jullie strijder en ik zal me voor altijd voor jullie blijven uitspreken. Ondanks dat ik geen MS heb, voel ik me nog steeds onderdeel van deze gemeenschap", aldus de actrice.

Applegate verkeert naar eigen zeggen in een "staat van shock" en noemt de situatie "bizar". Eerder vertelde ze dat ze terug bij af is, omdat ze niet weet waardoor ze de symptomen heeft die passen bij MS.

Applegate maakte in 2021 bekend dat ze was gediagnosticeerd met MS. De actrice, die onder meer te zien was in de serie Dead to Me, stopte een jaar later met acteren.