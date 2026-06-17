Vriendin vraagt om privacy na overlijden Oliver Tree

De vriendin van de overleden zanger Oliver Tree, Fiona Chernavskaya, heeft woensdag voor het eerst van zich laten horen. Via Instagram bedankt ze haar volgers voor "alle lieve woorden". Tegelijkertijd vraagt ze om haar privacy te respecteren.

"We hielden onze relatie heel erg privé. Waar ik echt niet op zit te wachten, is roddels over andere vrouwen die Oliver zou hebben gezien; wij hadden een monogame relatie", verduidelijkt Chernavskaya. "Op dit moment rouw ik om mijn partner en beste vriend, al het andere is totaal onbelangrijk."

Tree kwam afgelopen week op 32-jarige leeftijd om het leven bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. De Amerikaanse singer-songwriter scoorde in 2022 een nummer 1-hit in Nederland met het nummer Miss You.