Regisseur Christopher Nolan vindt dat veel amateurfilmcritici een verkeerde manier hanteren om films te beoordelen. In een interview met podcaster Zhong Shu zegt de maker van The Odyssey dat het herkennen van verteltechnieken een film niet automatisch minder goed maakt.

"Dat is een fundamentele fout van filmkritiek", aldus Nolan. "Het feit dat je het mechanisme achter een verhaal herkent, maakt dat mechanisme niet minder effectief."

Volgens de regisseur denken vooral amateurcritici dat een film minder sterk is zodra zij de gebruikte verteltechnieken doorzien. "Als een cliché te bekend wordt, moet het veranderen. Maar als filmmakers maken we juist gebruik van een gedeelde filmtaal. Ons publiek heeft veel films gezien en begrijpt die taal."

De film The Odyssey heeft wereldwijd al bijna 1 miljard dollar opgebracht. Toch kreeg de film naast lovende recensies ook kritiek. Zo schreef onder anderen Emily Wilson, die het Griekse epos The Odyssey vertaalde, dat de verfilming van Nolan psychologische, emotionele, politieke en ethische diepgang mist.