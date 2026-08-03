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Pogačar gaat in komende Vuelta voor wielertrilogie

03 aug , 11:16Sport
anp030826074 1
ANP
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LAMONE (ANP) - Tadej Pogačar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt op X. Indien de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, dan heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven.
"Het is waar, hij komt terug. Pogačar naar de Vuelta, bevestigd", schreef zijn ploeg. Meteen na zijn eindzege in de Tour de France van vorige maand wilde hij zich nog niet uitspreken over een eventuele deelname in Spanje.
Pogačar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de vijfde keer de Tour de France, waarmee hij het record van Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain evenaarde. Hij pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia.
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