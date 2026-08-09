The Odyssey is de meest succesvolle film van regisseur Christopher Nolan tot nu toe. De film heeft met een wereldwijde opbrengst van 1,1 miljard dollar meer opgebracht dan The Dark Knight Rises (2012), dat voorheen Nolans succesvolste film was. Dat meldt onder meer het vakblad Variety.

Ook voor IMAX-vertoningen heeft de film een record gebroken. De verfilming van het Griekse gedicht van Homerus heeft met een opbrengst van 289 miljoen dollar het record van Avatar verbroken. Die film haalde in 2009 271 miljoen dollar binnen.

The Odyssey staat momenteel op de tweede plaats van succesvolste films van het jaar. Alleen Spider-Man: Brand New Day doet het beter, met een wereldwijde opbrengst van 1,67 miljard dollar. The Odyssey draait sinds medio juli in de bioscopen, maar moet in China nog in première gaan. Daar verschijnt de film pas op 14 augustus.

De film van Nolan vertelt het verhaal van de Griekse koning Odysseus (Matt Damon), die na de Trojaanse Oorlog probeert terug te keren naar huis. Naast hoofdrolspeler Matt Damon maken onder anderen Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya en Robert Pattinson deel uit van de cast.