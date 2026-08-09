Usher ontkent dat hij tijdens zijn concert in New Jersey een dubbelganger heeft gebruikt. Op sociale media gingen na zijn optreden met Chris Brown beelden rond waardoor fans twijfelden of de Amerikaanse zanger zelf op het podium stond. Dat meldt onder meer entertainmentsite E! News.

Sommige fans schreven na het optreden van vrijdag in het MetLife Stadium in New Jersey op sociale media dat de zanger er anders uitzag en zich anders bewoog dan Usher. Ook zouden zijn herkenbare tatoeages tijdens het optreden niet zichtbaar zijn geweest.

De 47-jarige zanger, voluit Usher Raymond IV, reageerde zondag op een bericht waarin werd gespeculeerd over zijn optreden. "Jullie zijn grappig… klonen?", schreef hij onder een van de video's. "Ze kunnen dit toch niet klonen?". Vervolgens plaatste de zanger een andere reactie waarin hij zich afvroeg hoe mensen dit hadden verzonnen. "Zo geavanceerd is AI nou ook weer niet", aldus de zanger.

Usher en Brown zijn momenteel samen op tournee door Noord-Amerika. De tour van de twee heet de Raymond & Brown Tour (R&B Tour), een woordspeling die verwijst naar hun gedeelde muziekgenre en hun achternamen.