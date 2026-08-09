Tallulah Willis, de dochter van Bruce Willis en Demi Moore, is getrouwd. Dat meldt het modeblad Vogue. De 32-jarige dochter van de acteurs trouwde met muzikant Justin Acee, met wie ze al drie jaar een relatie had.

De besloten ceremonie vond zaterdag plaats in Sun Valley in de Amerikaanse staat Idaho. Voor de gelegenheid droeg Willis een op maat gemaakte jurk van Pierpaolo Piccioli, de creatief directeur van Balenciaga. Op de beelden die werden gedeeld door Vogue, is te zien hoe Moore haar dochter helpt bij het passen van haar jurk.

Het ontwerp van de trouwjurk van Willis werd geïnspireerd op een Balenciaga-jurk die haar moeder eerder dit jaar aanhad op het Vanity Fair Oscar-feest. Aan de jurk werd volgens het modeblad 712 uur gewerkt, waarvan 405 uur aan de constructie en aanpassingen in het atelier. Daarnaast werd nog eens negen uur besteed aan de sluier.

Tallulah, die net als haar ouders actrice is, is de jongste van de drie dochters van Moore en Bruce Willis. In december maakte ze bekend verloofd te zijn met Acee.