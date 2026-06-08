Claude en Snelle zijn te zien in de nieuwe trailer van de aankomende Videoland-documentaire over Suzan & Freek. De twee zangers waren gastartiest bij de recente shows van Suzan & Freek in GelreDome. "Als iemand de nieuwe grote stadionact van Nederland moest worden, waren het Suzan en Freek", zegt Snelle in de trailer.

In de ruim anderhalve minuut durende trailer zijn onder meer beelden te zien van de voorbereidingen op de uitverkochte concerten van het duo in GelreDome. De documentaire volgt Suzan Stortelder en Freek Rikkerink in een periode waarin hun leven ingrijpend veranderde, nadat Freek in het voorjaar van 2025 hoorde uitgezaaide longkanker te hebben en ongeneeslijk ziek te zijn. Eind dat jaar werden de twee ouders van zoontje Sef, die ook te zien is in de documentaire. "Door ons werk en door Sef lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan; daar bereik je niks mee", zegt Suzan in de trailer.

Suzan & Freek: We Vieren Het Leven is vanaf 13 juni te zien bij Videoland.