HOUSTON (ANP/DPA) - Dick Advocaat heeft Nederland genoemd als een van de favorieten op het wereldkampioenschap voetbal. "Spanje, Frankrijk, Duitsland en Nederland zijn mijn favorieten", zei de bondscoach van Curaçao tegen de Duitse pers in aanloop naar het WK.

Duitsland is zondag in Houston de eerste tegenstander van WK-debutant Curaçao. "Duitsland is natuurlijk de duidelijke favoriet in de groep", zei Advocaat. "Het is nog altijd een groot voetballand."

"Dat we meteen aan het begin tegen Duitsland spelen is fantastisch", aldus de 78-jarige trainer. "Zo weten we meteen waar we staan."

Naast Duitsland komt het elftal van Advocaat, met veel in Nederland geboren spelers, in de groepsfase in actie tegen Ecuador en Ivoorkust. Curaçao won in de nacht van zaterdag op zondag de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Aruba met 4-0.