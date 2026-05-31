Claude en Tabitha noemen optredens bij Suzan & Freek bijzonder

Claude en Tabitha blikken zondag op Instagram terug op hun gastoptredens bij de concertreeks van Suzan & Freek. Afzonderlijk van elkaar noemen de artiesten het "bijzonder" dat ze onderdeel waren van de tien concerten in GelreDome in Arnhem.

"Geen woorden voor hoe dankbaar ik het GelreDome net uit ben gelopen", schrijft Tabitha. "10x mocht ik de show aanschouwen met een lach en een traan en zien hoe Suzan & Freek met deze legendarische show geschiedenis schreven."

Net als tijdens hun gezamenlijke deelname aan het tv-programma Beste Zangers in 2020 zong Tabitha ook in Arnhem samen met Suzan & Freek een cover van het BLØF-nummer Hou vol, hou vast, schrijft ze. "Het deed me beseffen hoe ontzettend bijzonder het is wat wij hier mogen komen doen", deelt ze.

Claude kijkt ook met genoegen terug, deelt hij. "Ik mis het nu al, wat was dit bijzonder. Wat zijn jullie bijzonder, Suzan en Freek, familie", schrijft hij. Naast Tabitha en Claude was ook Snelle gastartiest bij de uitverkochte concertreeks. Zondagmiddag vond het laatste van tien concerten plaats.