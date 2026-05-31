Voormalig EO-presentator Menno Helmus (64) overleden

Voormalig EO-presentator Menno Helmus is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de omroep zondag bekendgemaakt. Helmus werkte tussen 1992 en 2010 bij de EO en was presentator van onder meer Live-Lijn, Omega en Helpdesk Live. Helmus overleed op donderdag 28 mei aan de gevolgen van kanker.

"Menno was een maker met een missie: vol van Jezus, vol ideeën, een bron van creativiteit", aldus EO-directeur Arjan Lock in een reactie op het overlijden van Helmus. "Hij was altijd gedreven om mensen op een frisse, innovatieve manier met het geloof in aanraking te brengen. We leven mee met Marian, de kinderen, kleinkinderen en allen die hem zullen missen."

Naar aanleiding van het overlijden van Helmus heeft de EO een recent interview met de oud-presentator uit het EO-magazine Visie opnieuw online geplaatst. Helmus blikt daarin onder meer terug op zijn tijd als presentator en vertelt hij meer over de ziekte prostaatkanker, die in 2022 bij hem werd vastgesteld.