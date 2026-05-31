Frederik feliciteert wielrenner Vingegaard met overwinning

Koning Frederik van Denemarken heeft zondag kort na de finale van de Giro d'Italia gebeld met wielrenner Jonas Vingegaard om hem te feliciteren met zijn eindzege. Het Deense hof deelde op Instagram een foto waarop te zien is dat Frederik het telefoongesprek vanaf het koninklijke schip Dannebrog voert.

Vingegaard heeft na zijn overwinning in Italië alle drie de grote wielerrondes gewonnen. In 2022 en 2023 won hij de Ronde van Frankrijk en in 2025 de Ronde van Spanje. "Met deze triomf voltooit Vingegaard een van de zeldzaamste prestaties in de wielersport", aldus het Deense hof. Volgens het paleis is Vingegaard daarmee de achtste renner in de geschiedenis die deze rondes heeft gewonnen.

De Dannebrog ligt volgens het hof zondag in de haven van Aarhus. Frederik was daar eerder op de dag aanwezig bij de installatie van de nieuwe bisschop van het bisdom Aarhus, Esben Thusgård.