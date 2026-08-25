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Clintons vol lof over overleden countryster Dolly Parton

25 aug , 22:16Entertainment
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Het voormalige Amerikaanse presidentiële echtpaar Bill en Hillary Clinton heeft zich op X uitgesproken over het overlijden van countryster Dolly Parton (80). In een bericht op X schrijft oud-president Bill Clinton dat zijn gedachten uitgaan naar de familie, Partons vele fans en iedereen die van haar hield.
Hillary Clinton roemt Parton in een bericht op haar eigen X-account als "het beste dat Amerika te bieden had". Clinton: "Van haar legendarische liedjes tot de Verbeeldingsbibliotheek - een initiatief dat maandelijks kinderen in het hele land voorziet van 1 miljoen boeken. Dolly, we zullen je grote hart missen." Oud-president Bill voegt eraan toe dat de twee grote fans zijn van Parton. "We hebben haar in 1974 zien optreden. We zullen altijd dankbaar zijn voor die muziek en die herinneringen."
Ook huidig president Donald Trump sprak zich uit over de dood van Parton. Hij zei dat ter nagedachtenis een week lang vlaggen door het hele land halfstok zullen hangen.
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