Sterren rouwen om overlijden Dolly Parton

Het overlijden van Dolly Parton heeft in de hele wereld voor een stortvloed aan reacties gezorgd. Veel Amerikaanse en internationale sterren rouwen op sociale media om haar dood.

"Sommige mensen zijn zo buitengewoon dat hun bestaan bijna onmogelijk lijkt. Dolly was zo iemand", zegt Khloé Kardashian bijvoorbeeld. Volgens de realityster was Parton "een unieke ziel". "Om haar te hebben ontmoet, tijd in haar gezelschap te hebben doorgebracht en op de een of andere manier het geluk te hebben gehad dat Dolly Parton mijn naam kende… Ik zal nooit woorden vinden die groot genoeg zijn om uit te drukken wat dat voor mij betekent."

Countryzangeres Kacey Musgraves schrijft dat het overlijden van Parton "echt, echt heel erg pijn" doet. "De wereld voelt ineens een stuk minder sprankelend. Wat ben ik blij dat ze weer bij haar Carl is. Spreek me vandaag maar even niet aan."

Actrice Jamie Lee Curtis zegt dat "je je helden beter niet in het echt kunt ontmoeten", maar dat was met Parton anders. "Ze is een geweldig voorbeeld voor ons allemaal", schreef ze bij een foto samen met de zangeres. Collega-acteur Pedro Pascal noemt de singer-songwriter "uniek in haar soort" en voegt eraan toe: "We moeten er meer van hebben."

Kelsea Ballerini, ook countryzangeres, bedankt Parton "voor elke gram magie en vlinders, acceptatie en vreugde, hart en muziek die je naar deze wereld hebt gebracht", schrijft ze. "We zullen altijd van je houden, Dolly", verwijst Ballerini naar een van Partons grootste hits I Will Always Love You.

Diane Warren schrijft dat "er een licht is gedoofd in de wereld. Een licht dat we nu harder nodig hebben dan ooit. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Niet Dolly! Niet de prachtige, briljante Dolly!", aldus de songwriter. Ze plaatste er een foto bij van Parton en Warrens moeder. "Ik ben zo vereerd dat ik met haar heb mogen samenwerken, en dat zal ik altijd blijven koesteren. Wat een ontzettend droevige dag, niet alleen voor de muziekwereld, maar voor de hele wereld."